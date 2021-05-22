اخماد حريق اندلع داخل شركتين حكوميتين عراقيتين .. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني يوم السبت إخماد حادث حريق اندلع بحشائش وادغال داخل مقر شركة اشور التابعة لوزارة السكان والأعمار والشركة العراقية لتصفية البذور بمركز محافظة نينوى..

وقالت المديرية في بيان إن مراكزنا في مركز الكرامة بأسناد من مركزي الجزائر ورتل الطوارئ تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد النيران المندلعة داخل الشركتين المتجاورتين بكل مهنية وبوقت قياسي قصير ومنع توسعها وانتشارها إلى داخل البنايات وبدون اي أضرار بشرية.

ونوه البيان إلى أن الحادث اسفر عن احتراق عجلة عادة عن العمل تابعة إلى الشركة العراقية لتصفية البذور، مشيرا الى أن سبب الحادث يحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية.