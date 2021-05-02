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اخلاء مبنى وزارة المالية وسط بغداد إثر تظاهرات غاضبة تحاصر المبنى
Category: مجتـمع
Date: 2021-05-02T10:14:35+0000
اخلاء مبنى وزارة المالية وسط بغداد إثر تظاهرات غاضبة تحاصر المبنى
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