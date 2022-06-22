اخلاء قرابة 100 طالبة جامعية جراء اندلاع حريق في أقسامهن الداخلية وسط بغداد

شفق نيوز / افاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإنقاذ فرق الدفاع المدني عشرات الطالبات بعد اندلاع حريق في الأقسام الداخلية للبنات التابعة لجامعة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن " فرق الدفاع المدني أخلت، مساء اليوم، نحو 100 طالبة من كليات الطب والصيدلة في الأقسام الداخلية التابعة لجامعة بغداد، ضمن منطقة الباب المعظم، وسط بغداد، نتيجة حادث حريق اندلع في مطبخ الأقسام"، مبينا ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على الموقف من دون تسجيل اصابات بشرية بين صفوف الطالبات".

من جهتها قالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "فرقها نجحت بإخلاء عدد من طالبات كلية الطب والصيدلة والعلوم من داخل الأقسام الداخلية التابعة إلى جامعة بغداد في منطقة باب المعظم وسط بغداد.

وأضافت ان "فرق الدفاع المدني هرعت حال تلقيها الأخبار واقتحمت مبنى الأقسام وأخلت جميع الطالبات بالتزامن مع عمليات الإخماد والتبريد لتنهي فرق أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية، مبينة أن "سبب الحادث كان نتيجة الإهمال بشروط السلامة في استخدام الطباخ الغازي الخاص بالطالبات".

من جهة أخرى أفاد المصدر أن "فرق الدفاع المدني تكافح، حريقا اندلع وسط حشائش ونفايات قريبة من دور تجاوز تقع خلف جامع الرحمن بمنطقة المنصور، غربي بغداد"، مبيناً ان" فرق الدفاع المدني تحاول ابعاد النيران عن الوصول الى دور المواطنين ومنع الإصابات البشرية".

وفي السياق ذاته اوضح المصدر انه "لا وجود لحريق ضمن مبنى السفارة الايرانية في الصالحية"، مبيناً أن "أعمدة الدخان التي تصاعدت كانت عبارة عن حادث حريق مولدة أهلية مجاورة للسياج الخارجي لمبنى السفارة وتكافحه فرق الدفاع المدني".