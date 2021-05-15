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اخلاء أُسر و اخماد حريق اندلع داخل معمل وسط بغداد .. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-15T07:32:52+0000
اخلاء أُسر و اخماد حريق اندلع داخل معمل وسط بغداد .. صور

اخلاء أُسر و اخماد حريق اندلع داخل معمل وسط بغداد .. صور

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