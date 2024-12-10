اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، أن المنظمة العربية للسياحة قد اختارت مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025.

وقال بيان للوزارة، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن ذلك جاء خلال اجتماع الدورة الـ27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وذكر البيان أن اختيار بغداد لهذا اللقب جاء تقديراً لتلبية المدينة المعايير المعتمدة لاختيار عاصمة السياحة العربية، والتي تشمل الإدارة السياحية، البنية التحتية، الموارد السياحية، الأنشطة السياحية المتنوعة، الحفاظ على البيئة، السلامة الصحية، والأمن والاستقرار السياحي.

وقد رحب المجلس الوزاري العربي للسياحة بالقرار، فيما عبّر رئيس المنظمة العربية للسياحة، بندر بن فهد آل فهيد، عن تهانيه لرئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والحكومة العراقية على هذا الإنجاز.

وأكد آل فهيد أن هذا الاختيار يهدف إلى تعزيز السياحة البينية العربية وإبراز الخصوصية الثقافية لبغداد.

وأوضح أن المنظمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، ستنظم احتفالية لتدشين بغداد عاصمة للسياحة العربية مطلع عام 2025، بالإضافة إلى سلسلة من الفعاليات والبرامج السياحية التي تعزز مكانة العراق على الخارطة السياحية الإقليمية والدولية.

وأشار البيان إلى أن تحقيق هذا الإنجاز جاء بجهود مشتركة من مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية العراقية عبر ممثليتها في القاهرة، ووزارة الثقافة، والجهات الساندة الأخرى.