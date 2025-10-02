شفق نيوز- بغداد

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، أنه تم اختيار العاصمة بغداد لاستضافة معرض "اكسبو كاردن" 2029.

ووقع الاختيار لبغداد بعد أن قدم منظمو المعرض مقترحاتهم خلال المؤتمر السنوي الـ77 للرابطة الدولية لمنتجي البستنة (AIPH)، الذي عقد في مدينة غنت البلجيكية، وتم التصويت والإعلان رسمياً عن استضافة مدينة بغداد للمعرض الدولي.

وذكر المكتب في بيان اليوم، أن السوداني "ثمن الجهود التي بذلها ممثلو العراق لاستضافة بغداد معرض أكسبو كاردن 2029 لجهود استمرت لعام ونصف، والتي تضمنتها زيارة وفد من المنظمة الدولية الى بغداد، اطلع فيها على إجراءات العراق للاستضافة، ما أثمر الإعلانَ عن استضافة بغداد لهذا الحدث المهم والاستثنائي، إذ نال العراق الفوز متقدماً على الدول الراغبة باستضافة المعرض وهي تايلند وماليزيا والأرجنتين واستراليا".

وأضاف البيان أن "إقامة المعرض في بغداد سيحقق تنمية مستدامة في مختلف القطاعات، ومنها تحقيق توصيات مؤتمر المناخ، من خلال المساهمة في تحسين الوضع البيئي، ورفع مستوى العراق في التصنيفات العالمية التي تخص السياحة والاستقرار والأمن، بجانب كونه فعالية جاذبة لملايين السياح الأجانب، إذ يعد ثاني أكبر الفعاليات العالمية بعد كأس العالم"، منوها إلى أن "المعرض سيتضمن العديد من الفعاليات البيئية والترفيهية والثقافية التي تبرز حضارات العراق وتاريخه".

وتابع المكتب بالقول إن "استضافة هكذا معرض ستسهم في تنشيط القطاعات البيئية والسياحية والزراعية التي تعد من أولويات الحكومة ومنهاجها الوزاري، وقد وجه السوداني بالعمل من الآن وبذل الجهود اللازمة من أجل توفير متطلبات هذا الحدث العالمي المهم".

واحتضنت اليابان في شهر نيسان/أبريل من العام 2025 احدث نسخة من معرض "إكسبو العالمي 2025" بمدينة "أوساكا" بمشاركة قياسية بلغت 158 دولة.

وانعقد أول نسخة لمعرض "إكسبو" الدولي في العاصمة البريطانية لندن في القرن الـ19 وذلك لتوفير منصة لاستعراض أهم الابتكارات التي رسمت ملامح العالم الذي نعرفه اليوم، ومع مرور الزمن أصبحت معارض "إكسبو" من أهم الفعاليات العالمية وتتسابق إلى استضافتها الدول وتقدم أفضل ما لديها من أجل الفوز بذلك.