اختناق أكثر من 300 شخص جراء "العاصفة الترابية" في البصرة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة البصرة، يوم الجمعة، تسجيل أكثر من 300 حالة اختناق، نتيجة موجة الغبار التي اجتاحت المحافظة مساء أمس الخميس.

وأكدت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عدد المصابين بلغ 363 مصاباً راجعوا مختلف المؤسسات الصحية التابعة لها".

وأضاف البيان، أن "موجة الغبار ما زالت مستمرة، والكوادر الطبية تستقبل حالات الاختناق منذ مساء الأمس، و مستنفرة كامل الجهود لمواجهة تداعيات الحالة الجوية".

يذكر أن مصدرين في البصرة والنجف افادا وكالة شفق نيوز، يوم الثلاثاء الماضي، بتسجيل أكثر من 190 حالة اختناق في المحافظتين جراء العاصفة الغبارية.

وحذرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، الأسبوع الماضي، من أجواء غير مستقرة وعواصف غبارية جدارية في جنوب البلاد، داعية إلى توخي الحذر خصوصاً لسالكي الطرق الخارجية.