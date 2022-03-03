سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اختناقات نتيجة عاصفة ترابية اجتاحت عدة مدن عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-03T19:57:29+0000
اختناقات نتيجة عاصفة ترابية اجتاحت عدة مدن عراقية

شفق نيوز / سجلت مستشفيات العاصمة العراقية بغداد ومحافظات عدة، مساء الخميس، إصابات كثيرة بحالات الاختناق نتيجة العاصفة الترابية التي تضرب مدنا عدة ومحافظات مختلفة.

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن "أغلب الحالات التي زارت مستشفيات بغداد، هي لمصابي (الربو)".

وحتى الآن، اجتاحت العاصفة الترابية، العاصمة بغداد، ومحافظات كربلاء، النجف، الديوانية، والأنبار.

وحذر خبراء رصد جوي، أمس الأربعاء، من تعرض العراق إلى أجواء غير مستقرة، ورياح شديدة تهب من المنطقة الجنوبية والشرقية تتجاوز سرعتها 60 كم في الساعة، وتؤدي إلى إثارة غبار وعواصف ترابية وانعدام الرؤية الأفقية إلى اقل من كم واحد، وذلك في محافظات عدة من البلاد.

كما أن هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان العراق، قد نوهت أمس الأربعاء، إلى أن عاصفة ترابية ستضرب مناطق متفرقة في الاقليم يوم الخميس، مبينة أن العاصفة ستبلغ ذروتها مساء حينما تظهر آثارها بشكل أكبر.

related

خمس محافظات واقليم كوردستان على موعد مع عاصفة ترابية هذه تفاصيلها وتوقيتها

Date: 2022-03-02 20:54:34
خمس محافظات واقليم كوردستان على موعد مع عاصفة ترابية هذه تفاصيلها وتوقيتها

عاصفة ترابية تجتاح جنوبي العراق: الرؤية شبه معدومة

Date: 2021-03-11 17:04:57
عاصفة ترابية تجتاح جنوبي العراق: الرؤية شبه معدومة

العراق يسجل اربع وفيات و57 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-05-19 17:57:52
العراق يسجل اربع وفيات و57 اصابة جديدة بكورونا

"حريق مبكر" يطال مركزا انتخابيا في قضاء الرفاعي بذي قار

Date: 2021-07-09 12:41:00
"حريق مبكر" يطال مركزا انتخابيا في قضاء الرفاعي بذي قار

اعتصام طلابي بمحافظة جنوبية: حتى تنفيذ المطالب

Date: 2019-12-21 08:32:32
اعتصام طلابي بمحافظة جنوبية: حتى تنفيذ المطالب

التعاطي "الخفي" والمشاكل الاجتماعية من أسبابه.. "الانتحار الغامض" يهدد مجتمع ديالى

Date: 2022-03-01 14:10:16
التعاطي "الخفي" والمشاكل الاجتماعية من أسبابه.. "الانتحار الغامض" يهدد مجتمع ديالى

كورونا العراق.. 1815 إصابة جديدة تقابلها 2158 حالة شفاء

Date: 2020-12-07 13:05:56
كورونا العراق.. 1815 إصابة جديدة تقابلها 2158 حالة شفاء

الحكومة العراقية تفتتح أول جامعة في سنجار

Date: 2019-08-01 10:45:14
الحكومة العراقية تفتتح أول جامعة في سنجار