اختناقات نتيجة عاصفة ترابية اجتاحت عدة مدن عراقية

شفق نيوز / سجلت مستشفيات العاصمة العراقية بغداد ومحافظات عدة، مساء الخميس، إصابات كثيرة بحالات الاختناق نتيجة العاصفة الترابية التي تضرب مدنا عدة ومحافظات مختلفة.

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن "أغلب الحالات التي زارت مستشفيات بغداد، هي لمصابي (الربو)".

وحتى الآن، اجتاحت العاصفة الترابية، العاصمة بغداد، ومحافظات كربلاء، النجف، الديوانية، والأنبار.

وحذر خبراء رصد جوي، أمس الأربعاء، من تعرض العراق إلى أجواء غير مستقرة، ورياح شديدة تهب من المنطقة الجنوبية والشرقية تتجاوز سرعتها 60 كم في الساعة، وتؤدي إلى إثارة غبار وعواصف ترابية وانعدام الرؤية الأفقية إلى اقل من كم واحد، وذلك في محافظات عدة من البلاد.

كما أن هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان العراق، قد نوهت أمس الأربعاء، إلى أن عاصفة ترابية ستضرب مناطق متفرقة في الاقليم يوم الخميس، مبينة أن العاصفة ستبلغ ذروتها مساء حينما تظهر آثارها بشكل أكبر.