اختناقات مرورية ببغداد ووزير الداخلية يتدخل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن حركة السير "شبه متوقفة" في منطقة الكرادة والمناطق القريبة منها، وسط بغداد، فيما تسبب حادث مروري بزخم مروري اخر على جسر القناة شرقي العاصمة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "حركة السير متوقفة باتجاه جسر الطابقين، ومنطقة العرصات، وتقاطع المسبح، وساحة عقبة بن نافع، وساحة الواثق، وشارع ابو نؤاس وذلك بسبب تحويل مسار سير العجلات الى هذه المناطق بسبب الكثافة المرورية الموجودة على خط سير الزائرين الى كربلاء.

وتابع المصدر ان "حركة السير تأثرت أيضاً بحادث سير وقع على جسر القناة من جهة منطقة زيونة، شرقي بغداد، ما تسبب بزخم مروري كبير".

وبهذا الصدد، قال المصدر إن هذه الاختناقات المرورية دفعت بوزير الداخلية الى التدخل، والايعاز الى المرور ببذل جهد اكبر.