اختلس 7 مليارات دينار.. استقدام قائد قوات الشرطة الاتحادية الأسبق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، عن صدور أمر استقدام بحق قائد قوات الشرطة الاتحادية الأسبق؛ بتهمة إحداث الضرر العمديّ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيانٍ ورد الى وكالة شفق نيوز،، إنَ قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَة بقضايا النزاهة، قرَر استقدام المتهم قائد قوات الشرطة الاتحاديَة الاسبق وخمسة متهمين آخرين؛ بتهمة اختلاس مبالغ تصل إلى 7,000,000,000 مليارات دينار، مبينة أن تلك المبالغ خاصَة بتجهيز مواد احتياطيَة وتدريع عجلات عسكريَـة من قبل إحدى شركات التجارة العامَة خلال المدة بين عامي 2014 - 2016.

وأضافت الدائرة أن أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة جاء؛ استنادا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقيِ، وبدلالة مواد الاشتراك 47-48-49 منه.

من جانبه كشف مصدر مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن المتهم المستدعى هو الفريق رائد شاكر جودت، قائد فوات الشرطة الاتحادية الاسبق.