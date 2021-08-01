اختلاس كميات كبيرة من مادة فحص فيروس كورونا في محافظة عراقية

شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة يوم الأحد عن ضبط حالة اختلاسٍ لموادَّ تُستخدَمُ في فحص فيروس كورونا، إضافة إلى ضبط مُوظَّفين مُتلبّسين بالرشوة في عددٍ من دوائر بابل.

وأشارت الدائرة، وفي حديثها عن عمليَّات الضبط التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق بابل الذي انتقل إلى مختبر الصحَّة العامَّة في دائرة صحَّة المحـافظة، تمـكَّن من ضبط مُوظَّفـين اثنين من العاملين في المختبر؛ لقيامهما باختلاس (8720 kit) تُستعمَلُ في إجراء فحوصات فيروس كورونا.

وأضافت أنَّ الفريق تمكَّن، في عمليَّة ضبطٍ مُنفصلةٍ، من ضبط مُوظَّفٍ في أحد المصارف الحكوميَّة في ناحية الكفل، مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّم الرشوة من أحد المواطنين لقاء قيامه بتسليمه كتاب رفع الحجز عن عجلته في مديريَّـة مرور بغداد.

وفي عمليَّةٍ ثالثةٍ، تمَّ ضبط مُوظَّفٍ في دائرة تنفيذ الصوب الصغير في الحلة؛ لاستحصاله مبالغ جبايةٍ أكثر من المُقرَّر قانوناً، وأسفرت العمليَّة عن ضبط مبالغ الرسوم التي بحوزته والتي كانت أكثر من المبالغ المثبتة في الوصولات المقطوعة.

وتمَّ تنظيم محاضر ضبط بالعمليَّات وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في بابل؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّتين (307 و339) من قانون العقوبات.