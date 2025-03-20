اختلاس في تربية نينوى.. ضبط موظفين استولوا على رواتب "وهميين"

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس، ضبط أربعة موظفين في المديرية العامة لتربية محافظة نينوى، لاتهامهم باختلاس مبالغ مالية تعود لعشرة موظفين وهميين منسوبين إلى ممثلية المديرية في محافظة أربيل.

وأوضحت الهيئة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن العملية نُفذت بموجب مذكرة قضائية، حيث شكّل فريق عمل ميداني مختص من مديرية تحقيق نينوى، بالتعاون مع قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، للتحري والتقصي عن المخالفات المرتكبة.

وكشفت التحقيقات عن وجود تلاعب مالي أدى إلى اختلاس مبالغ كبيرة في مديرية تربية نينوى وممثلية أربيل التابعة لها.

وأضافت أن الفريق تمكن من ضبط المتهمين أثناء صرف رواتب لعشرة موظفين وهميين منسوبين إلى قسم تربية أربيل، رغم عدم مباشرتهم بالدوام الرسمي منذ تحرير الموصل من تنظيم داعش وصدور أحكام قضائية بحقهم.

وأكدت الهيئة أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي وعرضه مع المتهمين أمام قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفهم وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات.