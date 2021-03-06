سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اختفت من الميناء ومصيرها مجهول.. إيرانيون يستولون على "البتول العراقية"

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-06T13:15:59+0000
اختفت من الميناء ومصيرها مجهول.. إيرانيون يستولون على "البتول العراقية"

شفق نيوز/ طالب النائب كاظم فنجان الحمامي، يوم السبت، بتحرير سفينة الصيد العراقية (البتول) التي استولى عليها إيرانيون متنفذون في الجزيرة، وتوجهوا بها لمكان مجهول.

وقال الحمامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان السفينة غادرت العراق في ١٩ / ٧ / ٢٠١٤، ووصلت جزيرة كيش بتاريخ ٢٢ / ٧ / ٢٠١٤ لغرض الصيانة والتصليح باشراف المهندس الإيراني (روسته)، وأصبحت جاهزة للعودة إلى العراق بعد اربعة أسابيع، وقد قام ربانها بدفع المستحقات المالية كاملة، وحصل على الإذن بالمغادرة من الجهات الرسمية الإيرانية.

وأضاف الحمامي؛ أن المهندس الإيراني (روستة) ومعه مجموعة من الإيرانيين، هددوا طاقمها العراقي بمغادرة الجزيرة و(طردوهم)، وأبلغوهم بالاستيلاء على السفينة.

وتابع الحمامي ان السفينة (البتول) غير موجودة الآن في الجزيرة، وأنها تعرضت للقرصنة.

واستشهد الحمامي؛ بالوثائق الرسمية التي تؤكد ملكية السفينة العراقية، وشهادات تسجيلها في القيود العراقية، واستشهد أيضا بالوثائق الرسمية الصادرة من جزيرة كيش، مؤكداً أنه سيفاتح دائرة (الدول المجاورة) في وزارة الخارجية، وآمرية خفر السواحل، وجمعية الصيادين في مدينة الفاو، وسوف يقوم بتزويد الجهات العراقية بكل الوثائق والمستندات التي تثبت حقوق الملكية العراقية لهذه السفينة التي تعرضت للقرصنة منذ عام ٢٠١٤ ومازال مصيرها مجهولا حتى الآن.

واختتم الحمامي تصريحه بالقول: إن غياب الهيئة البحرية العراقية عن مسطحاتنا البحرية سيلحق الأضرار الفادحة بالسفن العراقية المتخصصة بالصيد، والتي تتعرض من وقت لآخر للقرصنة والمصادرة والاحتجاز من قبل الدوريات الساحلية لدول الجوار، وأحيانا من قبل المتنفذين في تلك الدول.

related

خامنئي لأصحاب المواكب في العراق: اشكركم لما تبذلونه من اقصى حدود الكرم

Date: 2019-09-18 10:33:18
خامنئي لأصحاب المواكب في العراق: اشكركم لما تبذلونه من اقصى حدود الكرم

إيران تخصص 600 ألف دولار لصيانة "طاق كسرى" ببغداد

Date: 2021-01-16 11:54:52
إيران تخصص 600 ألف دولار لصيانة "طاق كسرى" ببغداد

هزة ارضية تضرب مدينة عراقية حدودية

Date: 2019-07-13 15:02:04
هزة ارضية تضرب مدينة عراقية حدودية

600 الف زائر أجنبي عبروا شلمجة قاصدين كربلاء

Date: 2019-10-13 09:03:30
600 الف زائر أجنبي عبروا شلمجة قاصدين كربلاء

العراق وايران يبرمان مذكرة لإنجاح زيارة مليونية والغاء "الفيزا" بالختم

Date: 2019-08-17 18:55:58
العراق وايران يبرمان مذكرة لإنجاح زيارة مليونية والغاء "الفيزا" بالختم

الحكومة العراقية تبلغ إيران بإغلاق الأربعينية وعدم السماح بدخول الزائرين الاجانب

Date: 2020-09-07 15:13:08
الحكومة العراقية تبلغ إيران بإغلاق الأربعينية وعدم السماح بدخول الزائرين الاجانب

العراق يمنع دخول العاب اطفال محرضة على العنف قادمة من إيران

Date: 2019-05-23 13:21:52
العراق يمنع دخول العاب اطفال محرضة على العنف قادمة من إيران

العراق يخضع قرابة 8 آلاف شخص زاروا ايران للفحوصات الطبية

Date: 2020-02-26 08:24:49
العراق يخضع قرابة 8 آلاف شخص زاروا ايران للفحوصات الطبية