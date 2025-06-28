اختفاء 400 غزال نادر في العراق بـ"ظروف غامضة"

شفق نيوز – بعقوبة

حذر قائممقام قضاء مندلي في محافظة ديالى، علي ضمد الزهيري، يوم السبت، من انقراض أشهر الغزلان النادرة في العراق وهي غزال الريم في محمية مندلي.

وقال الزهيري لوكالة شفق نيوز، إن "محمية غزلان الريم النادرة في مندلي كانت تضم أكثر من 400 غزال، وشهدت تكاثرا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف أن "الجميع صدم بأن الغزلان اختفت من المحمية في فترة قصيرة ولم يبق منها سوى 10 أو اكثر بقليل"، مبينا أن "أسباب اختفاء الغزلان غامضة وهناك حجج بأنها شهدت حالات نفوق جراء الجوع، لكن هذا مثير للريبة فلا يمكن نفوق هذا العدد بهذه السرعة، وهناك شكوكا بتعرضها للسرقة او التهريب من قبل جهات معينة، ولا بد من التحقيق بهذا الملف".

وأشار الزهيري إلى أن "اختفاء غزلان الريم بهذه السرعة من المحمية دفعنا لمخاطبة الجهات الحكومية العليا بالتحقيق العاجل لكشف ملابسات هذا الملف، ومحاسبة المقصرين واعادة احياء المحمية بإعتبارها من أبرز المحميات على مستوى العراق وتضم أنواعا نادرة ومميزة من غزلان الريم".

وتمتد محمية غزلان مندلي على مساحة اكثر من 400 دونم في أطراف قضاء مندلي شرقي ديالى من جهة قضاء خانقين.

وتعد محمية ساوة في محافظة المثنى، من أبرز المحميات لغزال الريم، لكنها تعاني أيضا من أزمة كبيرة، عبر نفوق الغزلان واتجهت لبيعها، لتوفير العلاف لما تبقى منها.

وتعرض غزال الريم العراقي في موطنه بصحراء الأنبار وبادية المثنى وغابات ديالى إلى حملات إبادة وصيد جائر منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، مما عرضه لخطر الانقراض.