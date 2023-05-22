اختفاء 120 مليار دينار من شركة تابعة لوزارة الصناعة العراقية

شفق نيوز / كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن اختفاء (120) مليار دينارٍ من إيرادات إحدى شركات وزارة الصناعة والمُعادن في محافظة بابل.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مسؤول شعبة التحري والضبط في مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل الذي انتقل إلى الشركة العامَّة لصناعة السيَّارات والمعدَّات في الإسكندريَّة رصد اختفاء مبلغ (120,182,085,855) دينار، من إيراداتها للفترة من (1/9/2017– 1/9/2022)".

وبينت الدائرة، أنَّ "مجموع الإيرادات الكلي بلغ (305,302,307,855) دينار، فيما بلغت المصاريف والنفقات كافة حسب الكشوفات التخمينيَّة (185,120,222,000) دينار".

وأضافت أنَّ "أغلب الأوليَّات والمستندات تمَّ إخفاؤها من قبل المُوظَّفين المسؤولين"، مؤكدة "التحرُّز على حاسبة مركز المعلومات التابع للشركة التي تحتوي الأرقام والإحصائيَّات الخاصة بالحسابات الختاميَّة للسنوات المذكورة كافة، وضبط نسخةٍ من الإحصائيَّات وتنزيلها على جهازي تخزين صغير الحجم (فلاش ذاكرة)؛ بغية الحفاظ عليها من التلاعب".

وفي عمليَّة منفصلةٍ بمُديريَّة التسجيل العقاري في بابل، ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، كتاباً مُزوَّراً مزعوماً صدوره عن المصرف الزراعي في الهاشميَّة، وتمَّ بموجبه رفع الحجز عن عقارٍ مُقدَّم كضمانةٍ لقرضٍ زراعيٍّ بقيمة (150,000,000) دينار، تمَّ استلامه من قبل أحد المفترضين، بداعي تسديد مبلغ القرض كاملاً، وفي كليَّة طب حمورابي التابعة لجامعة بابل تمَّ ضبط الدفاتر الامتحانيَّة لثلاثة طلاب؛ إثر وجود تلاعبٍ وتغييرٍ في الدرجات الامتحانيَّـة.