اختفاء مبالغ "كبيرة" يطيح بمدير الضريبة العراقية ومسؤولين آخرين (وثيقة)

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية، يوم الاثنين، عن إعفاء مدير هيئة الضرائب ومعاونه وعدداً من المديرين على خلفية اختفاء مبالغ مالية كبيرة من عائدات الضرائب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم فتح تحقيق بسبب اختفاء مبالغ كبيرة من إيرادات هيئة الضريبة العامة، وعلى اثر ذلك تم إعفاء مدير عام الهيئة ومعاونه وعدداً من مديري الأقسام في الهيئة".

وأضاف "خلال الأيام القليلة المقبلة سوف تصدر مذكرات قبض بحق عدد من الأشخاص والمسؤولين المتورطين بهذا الملف من شخصيات مسؤولة بهيئة الضريبة".

وأكد المصدر أن "التحقيق ما زال مستمراً من قبل لجان مختصة من قبل وزارة المالية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية".

وتداولت أنباء لم يتسنى لوكالة شفق نيوز التأكد من دقتها عن أن المبالغ التي يجري التحقيق باختفائها تبلغ 800 مليون دولار.