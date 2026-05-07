اختفاء غامض لزوجة أميركية "معنفة" في قلب بغداد

شفق نيوز- بغداد

شهدت العاصمة بغداد، مساء الخميس، تسجيل حالة اختفاء غامضة لزوجة أميركية الجنسية، في منطقة المنصور ضمن العاصمة بغداد، قبل أن يتضح لجوئها لسفارة بلادها إثر تعرضها لاعتداء من زوجها العراقي.

وبحسب مصدر مطلع، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن امرأة أميركية الجنسية تدعى (أ.هـ) مواليد 1988 هربت من دار زوجها الواقع في منطقة الداودي ضمن حي المنصور غربي العاصمة، وبرفقتها ابنتها البالغة من العمر (9) أشهر.

ووفق ادعاء الزوج، فإن زوجته الأميركية، غادرت المنزل دون علمه، وبلا أسباب ولم تأخذ حتى جواز سفرها.

إلى ذلك، أخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن نتائج التحقيق الأولية، أظهرت أن "الامرأة الأميركية لجأت إلى سفارة الولايات المتحدة، في بغداد منذ مساء يوم الأربعاء 6 أيار الجاري، بسبب تعرضها إلى اعتداء من قبل زوجها العراقي".

وأضاف المصدر، أن "الزوجة خرجت من المنزل مع ابنتها التي تحمل الجواز الأميركي، دون إبلاغه بالأمر".