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اختتام مهرجان سباق الخيل في المثنى

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-12T20:51:36+0000
اختتام مهرجان سباق الخيل في المثنى

شفق نيوز/ اختتم في محافظة المثنى، يوم الجمعة، مهرجان سباق للخيل شمل محافظات الفرات الأوسط والجنوب. 

وقال عضو رابطة فرسان المثنى، راجح منصور لوكالة شفق نيوز، إن "مهرجان الخيل الثاني أقيم بقضاء الوركاء في محافظة المثنى وبمشاركة قرابة 60 شخصاً مع خيولهم من جميع محافظات الفرات الأوسط والجنوب". 

وأضاف، أن "المهرجان امتد على مسافة 3 كيلومترات بمنطقة صحراوية، وكان الفوز بمضمار سباق الخيول من نصيب متسابق من محافظة النجف، وبعده متسابق من المثنى حل ثانيا، بينما في مضمار أجمل الخيول حصلت خيول المثنى على المرتبة الأولى". 

وتابع، أن "الهدف من المهرجان إحياء التراث الفروسي في المنطقة، وكذلك السعي لإنشاء نادي الفروسية في المثنى، وتنظيم مهرجان لبطل العراق". 

وبين منصور، أن "المهرجان يقام سنوياً كونه يمول من مصادرنا الخاصة، ولو استحصلنا الدعم الحكومي اللازم من الشباب والرياضة، لاستطعنا إقامته كل 6 اشهر".

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