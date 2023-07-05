اختبأوا داخل صهريج .. إحباط تهريب عمال أجانب من كركوك إلى صلاح الدين

شفق نيوز / أعلنت قيادة شرطة كركوك، يوم الأربعاء، إلقاء القبض على (24) أجنبياً مختبئين داخل صهريج في سيطرة الشهداء ضمن المحافظة، فيما أكد مصدر أمني أن المتهمين من بنغلاديش، وحاولوا تهريبهم إلى صلاح الدين للعمل هناك.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز شعبة السيطرات التابعة لقيادة شرطة كركوك، وبالتنسيق مع مفارز قسم شؤون داخلية وأمن محافظة كركوك، ألقت القبض على (24) أجنبياً كانوا مختبئين داخل صهريج حاولوا العبور عبر سيطرة الشهداء".

وأوضحت أن "الملقى القبض عليهم، جرى إحالتهم مع سائق العجلة إلى المركز المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم أصولياً"، منبهة جميع سواق العجلات الداخلين والخارجين من المحافظة بـ"عدم مخالفة الأوامر والتعليمات الخاصة بنقل الأجانب وستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين ويحالون للمحاكم".