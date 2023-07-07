احضرها مجهولان للمستشفى.. وفاة طفلة نتيجة "العض" وتكسر اضلاعها في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي بمحافظة النجف، اليوم الجمعة، بأن أحد مشافي المحافظة استقبل طفلة متوفية بعد تعرضها للتعذيب بطريقة وحشية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شخصين مجهولين قاما بإحضار طفلة عمرها عامان فقط إلى مستشفى الفرات الاوسط بمدينة النجف وهي متوفية، ثم لاذا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وبين المصدر، أن "التقرير الطبي أثبت أن الطفلة فارقت الحياة نتيجة العض في انحاء جسدها كافة وتكسر اضلاعها، فضلا عن تعرضها لكدمات في أنحاء جسدها ".