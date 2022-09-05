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"احصائية عراقية صادمة": الفقر والبطالة "أسلحة" الانتحار.. "حالتا موت كل يوم"

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-05T20:14:15+0000
"احصائية عراقية صادمة": الفقر والبطالة "أسلحة" الانتحار.. "حالتا موت كل يوم"

شفق نيوز / كشفت مديرية الشرطة المجتمعية في العراق، يوم الاثنين، عن إحصائية صادمة لحالات الانتحار في البلاد (نصفهم من الشباب)، خلال عام 2022، فيما أكدت أهمية تظافر جهود الجهات المعنية كافة للحد من هذه الظاهرة.

وقال مدير الشرطة المجتمعية، العميد غالب عطية، لوكالة شفق نيوز، إن "الفقر والبطالة والعنف الأسري وتعاطي المخدرات أحد أهم أسباب حالات الانتحار في العراق"، لافتاً إلى أن "الشرطة المجتمعية تعمل على كثير من برامج التوعية لتقليل نسب ومعدلات الانتحار".

وأضاف عطية، أن "للحد من هذه الظاهرة، لا بد من إيجاد استراتيجية وطنية على مستوى البلاد، تتظافر خلالها جميع الجهات المعنية من وزارة الداخلية والتربية والصحة والعمل والشباب والرياضة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني".

وأوضح أن "انتحار أكثر من 420 حالة في عموم محافظات العراق، بدءاً منذ مطلع العام 2022 ولغاية نهاية شهر السابع، أي بمعدل حالتي انتحار في اليوم الواحد".

وسجل العراق، خلال العام 2021، أكثر من 772 حالة انتحار في عموم البلاد، متخطياً حصيلة العام 2020 الذي شهد تسجيل 663 حالة، وفق إحصاءات رسمية.

وتشكل البطالة والفقر في العراق، عاملاً رئيساً في حالات الانتحار، حيث يعاني نحو 27% من السكان البطالة، فيما تخطت نسبة الفقر حاجز 31.7 بالمئة، بحسب إحصاءات وزارة التخطيط العراقية.

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