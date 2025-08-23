احصائية رسمية .. 300 ألف عربي واجنبي أحيوا زيارة وفاة النبي في النجف

شفق نيوز - بغداد / النجف

أعلن وزير الداخلية العراقي رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية عبد الأمير الشمري، يوم السبت، مشاركة نحو 300 ألف عربي وأجنبي في إحياء مراسم زيارة النبي محمد في مدينة النجف التي تضم مرقد ابن عمه علي ابن ابي طالب.

تلك التصريحات جاءت خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عبر دائرة تلفزيونية، ضم الشمري، ومحافظ النجف، وقادة ومسؤولي عدد من التشكيلات الأمنية والعسكرية والخدمية وممثلي العتبات المقدسة.

وقال وزير الداخلية، إن "مراسم الزيارة جرت بانسيابية عالية دون اي خرق امني يذكر رغم التحديات المناخية الكبيرة"، مردفا بالقول إن ما يقارب 24 ألف ضابط ومنتسب بالوزارة شاركوا بتأمين الخطة الامنية للزيارة.

كما أشار الشمري إلى تامين المدينة القديمة بالنجف عبر 4 اطواق امنية متكاملة، مع تأمين قوة احتياطية جاهزة بالتدخل عند الحاجة من قوات التدخل السريع.

ونوه إلى أن، محافظة النجف شهدت خلال الايام الخمسة السابقة تدفق أعداد هائلة من الزائرين فاقت الأعوام السابقة من حيث العدد والكثافة، وكانت الأعداد مليونية

ومضى الوزير بالقول إن، من بين تلك الأعداد دخل مايقارب 300 الف زائر عربي واجنبي عبر المنافذ الحدودية البرية والجوية، ولاسيما مطار النجف وكان في ذروة نشاطه إذ استقبل وسير 580 رحلة جوية.

ولفت إلى أنه، نتيجة مرونة الخطة المرورية لم نسجل سوى حادثي سير دون تسجيل أي وفيات، مضيفا أن الوزارة حققت نسبة انخفاض بحوادث السير في هذه الزيارة تصل 80% مقارنة بالسنوات السابقة.

واختتم وزير الداخلية العراقية حديثه بالقول، لم يتم تسجيل أي حادث حريق في هذه الزيارة، وهي سابقة "مهمة" مما يعكس نجاح إجراءات الوقاية والسلامة.

ويحيي المسلمون الشيعة الإمامية ذكرى "استشهاد" النبي عند مرقد ابن عمه وصهره علي بن أبي طالب بمدينة النجف والذي يصادف 28 صفر وفقاً للرواية الشيعية.

وفي هذا الوقت من كل عام تدخل محافظة النجف في أجواء الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بإحياء هذه الذكرى وسط استنفار شامل للجهات الأمنية والصحية والبلدية تشمل نشر مفارز طبية وتعزيز أمني على مداخل المدينة القديمة، فيما تعطل محافظات عراقية الدوام الرسمي بهذه المناسبة.

ووفاة نبي المسلمين محمد بن عبد الله كانت في السنة 11 هـ يوم الاثنين بحسب أغلب المصادر، ولكن الآراء تضاربت في تحديد شهره وساعته.

ويعتقد المسلمون السنة أن وفاة النبي محمد وقعت في شهر ربيع الأول، فيما يرى الشيعة أنها حدثت في الثامن والعشرين من شهر صفر.