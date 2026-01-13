احصائية رسمية .. نحو 900 هزة ارضية وزلازل سجلها العراق في 2025

شفق نيوز - بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الثلاثاء، أن المراصد الزلزالية التابعة لها سجلت نحو 900 هزة ارضية وزلازل داخل العراق وفي البلدان المجاورة خلال العام الماضي.

جاء ذلك وفقا للنشرة الزلزالية السنوية للعام 2025، الصادر عن القسم الزلزالي في الهيئة.

وقال مدير قسم الرصد الجوي علي عبد الخالق علي، في بيان صادر عن الهيئة اليوم، إن هذه النشرة ضمت تسجيلات لكل المواقع السطحية للزلازل المسجلة خلال 2025 في العراق والمناطق المجاورة له.

وذكرت النشرة، أن عدد الهزات الأرضية الكلي المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية خلال العام 2025 بلغت 862 هزة أرضية (جدول -1)، و تراوحت قوتها بين(1 –5,2) درجات ، في حين بلغت أعماقها البؤرية بين (2-45) كم.

وبحسب النشرة، فقد وصل عدد الأحداث الزلزالية داخل العراق الى 463 هزة، في حين بلغ عدد الهزات الأرضية التي حدثت خارج العراق 399، منها تم تسجيل 255 زلزال داخل إيران وبالقرب من حدودها مع العراق، بينما تم تسجيل 127 زلزالا في تركيا، وفي سوريا 12 زلزالا، وفي الكويت 4 زلازل، وفي السعودية زلزال واحد.

وتابع القسم الزلزالي في نشرته القول "اما داخل العراق فقد تصدرت محافظة ديالى بأكبر عدد من الأحداث الزلزالية لعام 2025 حيث بلغت 225 هزة، ثم تلتها محافظة السليمانية بـ 114 هزة، بعدها محافظة اربيل بـ34 هزة، ثم محافظة دهوك بـ29 هزة، بينما محافظة نينوى فقد سجلت 23 هزة، تليها محافظة كركوك 16 هزة، ومحافظة صلاح الدين 7 هزات، ثم محافظة واسط 6 هزات، و 4 هزات في محافظة حلبجة، ومحافظة ميسان 3 هزات واخيراً هزة واحدة لكل من محافظتي بغداد والانبار.

ونوه النشرة الى أن النشاط تركز بشكل واضح في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية وبالقرب من الشريط الحدودي العراقي الإيراني في مناطق جنوب – وجنوب شرق دربنديخان، وشرق كلار/السليمانية، وخانقين ومندلي /ديالى، ونينوى، وكركوك، ودهوك، وأربيل، وواسط مع تسجيل هزات أرضية في المناطق قريبة ومجاورة للعراق منها: تركيا، وإيران، وسوريا وبقوة متفاوتة من منطقة لأخرى.

واختتمت النشرة بذكر عدد التقارير الصادرة بالهزات الآنية، وأن إجماليها بلغ تقريرا، منبها إلى أن معظم هذه الزلازل كانت قد تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من مواقع حدوث تلك الهزات، ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية جراء حدوث النشاط الزلزالي.