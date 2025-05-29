احصائية رسمية مفزعة لعضات الكلاب الضالة في ديالى (وثيقة)

شفق نيوز/ كشفت وثيقة رسمية، يوم الخميس، عن احصائية مخيفة لعضات الكلاب الضالة في مناطق محافظة ديالى التي تجاوزت الألف.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن قسم الصحة العامة في ديالى والتي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "مناطق محافظة ديالى سجلت منذ بداية العام الحالي ولغاية الشهر الجاري 1055 عضة كلب".

وأكد المتحدث باسم دائرة صحة ديالى فارس العزاوي لوكالة شفق نيوز، أن "العدد المسجل يتضمن تسجيل قرابة 200 إصابة او أقل او أكثر بقليل كل شهر نتيجة الانتشار الكبير للكلاب الضالة في المحافظة".

وأشار الى أن "معالجة انتشار الكلاب الضالة يتطلب إجراءات عاجلة وتكاتف مشترك من قبل الجهات الحكومية في الادارة المحلية والبيئة والبيطرة والصحة للحد من مخاطرها ولاسيما أن معظم المصابين هم من الأطفال نتيجة الهجمات التي يتعرضون لها في الشوارع".