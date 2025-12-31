احصائية رسمية .. محافظة عراقية تسجل 40 حالة انتحار بسنة 2025

شفق نيوز - ديالى

كشف مصدر حكومي في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، تسجيل 40 حالة انتحار في المحافظة خلال سنة 2025 الذي شارف على الانتهاء، بانخفاض في نسبة الحالات المسجلة عن العام الماضي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حالات الانتحار التي انتهت بالوفاة، وسجلت بشكل رسمي في مراكز الشرطة بمحافظة ديالى منذ بداية 2025 وحتى الآن، بلغت 40 حالة، فضلا عن عدد من الحالات تم انقاذها".

وأضاف أن" نصف الحالات المسجلة تقريبا هي لفئة شباب ومراهقين من الذكور والإناث، إلى جانب اشخاص مسنين"، لافتا الى أن"أبرز أساليب الانتحار تنوعت بين طلق ناري وحرق وشنق".

وأشار الى أن "الأسباب الشائعة هي الضغوطات المالية والديون والمشاكل العائلية والزوجية"، مؤكدا أن "بعض الحالات تشهد تحقيقات موسعة للتوصل الى أسبابها الحقيقية وملابساتها".

وكانت مفوضية حقوق الانسان في ديالى قد أعلنت سنة 2024 تسجيل قرابة 62 حالة انتحار.