ثلاث محافظات تتصدر .. احصائية رسمية للزواج والطلاق في العراق خلال شهر (جدول)

شفق نيوز/ نشر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، إحصائية رسمية لحالات الزواج والطلاق في العراق خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ووفقا للاحصائية، فإن العاصمة بغداد بجانبيها الرصافة والكرخ قد تصدرت العراق في عقود الزواج المسجلة بـ 7389، وتلتها محافظة نينوى بـ3000 عقد مسجل في المحاكم المدنية.

وأشارت الاحصائية الى حالات الطلاق فقد حلت بغداد في المركز الأول بجانبيها 2001 حالة طلاق، جاءت من بعدها محافظة البصرة بـ630 حالة.