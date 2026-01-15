احصائية رسمية .. أكثر من 15 مليون شخص يحيون الزيارة الرجبية في بغداد

شفق نيوز - بغداد

أعلن الامين العام للعتبة الكاظمية حيدر عبد الأمير مهدي، يوم الخميس، أن أكثر من 15 مليون شخص أحيوا الزيارة الرجبية في مدينة الكاظمية ذكرى وفاة الامام موسى بن جعفر الامام السابع لدى المسلمين الشيعة الامامية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع أمين بغداد عمار موسى كاظم، ومدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية العميد مقداد ميري مع ممثل عن وزارة الكهرباء العراقية.

بدوره أعلن ميري خلال المؤتمر، نجاح الخطة الامنية المخصصة للزيارة المليونية والتي انطلقت قبل شهرين من الآن.

وأكد أن أكثر من 15 مليون زائر وفدوا على مدينة الكاظمية، مردفا بالقول إنه لم نسجل اية خروقات امنية في القواطع كافة في بغداد والمناطق القريبة منها.

وأضاف أنه لم تكن هناك قطوعات، عدا بعض القطوعات التي فرضتها الجغرافية في مدينة الكاظمية ومنطقة الاعظمية.

وأشار ميري، إلى أن الخطة أشبه بمنزوعة السلاح، و لم نعتمد على نشر قوات عسكرية في المدن، منوها الى أن الخطة الأمنية ستستمر خلال اليومين المقبلين حتى خروج آخر زائر من مدينة الكاظمية.