احصائية دولية تؤكد انخفاض معدل البطالة بين الشباب العراقي لسنة 2022

أظهرت إحصائية أجرتها شركة statista الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين بالعالم، ونشرتها مؤخراً، معدلات البطالة في العراق انخفضت بين فئة الشباب لسنة 2022 الماضية.

وأظهر جدول للشركة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "معدل البطالة في العراق انخفض بين الشباب لسنة 2022 بمعدل نقطة مئوية واحدة (2.81-) التي بلغت 34.59% مقارنة بعام 2021 التي بلغت نسبة البطالة بين الشباب 35.06 % ومنخفضة عن سنة 2020 التي بلغت 36.84%".

وأشارت إلى أن "البطالة بين الشباب في العراق شهدت أكبر انخفاض خلال عام 2019 و2018 حيث بلغت 33.90% و29.56% على التوالي".

ويشير معدل البطالة بين الشباب في أي بلد او منطقة إلى حصة إجمالي القوى العاملة التي تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 عاما والذين هم حاليا بدون عمل ولكنهم يبحثون عن عمل بنشاط، ولا يشمل الأشخاص غير النشيطين اقتصاديا مثل الطلاب بدوام كامل او العاطلين عن العمل لفترة طويلة".