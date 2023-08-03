احصائية جديدة بعدد المختطفين المحررين من أسر داعش

شفق نيوز/ أعلن مكتب شؤون المختطفين والمختطفات عن أحدث إحصائية لعدد الأشخاص الذين تم تحريرهم من قبضة تنظيم داعش بعد أن اختُطفوا في سنجار عام 2014.

وقال مسؤول المكتب حسين كور لوكالة شفق نيوز؛ أنه "منذ تلك الفترة وحتى يومنا هذا، تم تحرير 3570 فردًا من النساء والرجال والأطفال، فيما ما زال هناك أكثر من 2660 شخصًا في عداد المفقودين أو لا يزالون بين أيدي تنظيم داعش".

وأشار كور الى "التحديات العديدة التي واجهت المكتب على مدار تسع سنوات من عمله".

وأوضح "واجهنا صعوبات جمة أثناء ممارسة مهامنا في المكتب؛ ففي البداية كنا نواجه تنظيمًا إرهابيًا ضخمًا، ولكل خطأ يقع في إطار عملنا كانت حياة المختطفين في خطر، بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك الدعم الكافي من المجتمع الدولي وحكومة بغداد لمساعدتنا في إنقاذ هؤلاء الضحايا؛ ولذلك كان علينا التصدي للمشكلة وحدنا، والمشكلة الثالثة التي واجهناها هي أن العديد من المختطفين والمختطفات كانوا أطفالًا صغارًا في ذلك الوقت، ومع مرور التسع سنوات تغيرت ملامحهم بشكل كبير، مما صعَّب عملية التعرف عليهم الآن".

وكان مكتب شؤون المختطفين ذكر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز بتاريخ 4 حزيران الماضي ، ان "رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني بذل جهودا كبيرة لتحرير النساء الايزديات من قبضة تنظيم داعش".

ويذكر أن عدد النساء الايزيديات المختطفات يبلغ أكثر من 6000 مختطفة.

وتعرض الايزيديون لجرائم إبادة على يد تنظيم داعش، حيث قتل وخطف مئات الإيزيديين من مناطق محافظة نينوى شمال العراق خلال اجتياحه للمحافظة وأجزاء أخرى من شمال وشمال غرب العراق عام 2014.