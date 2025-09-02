القضاء العراقي يطلق سراح أكثر من 33 ألف شخص بقانون العفو العام

شفق نيوز - بغداد

أعلن مجلس القضاء الاعلى العراقي، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح أكثر من 33 ألف نزيل من السجون ومراكز التوقيف، وذلك بتطبيق قانون العفو العام.

وذكر المجلس في بيان اليوم، أن العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون بلغ (33536) شخصا، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام و المكفلين و المحكومين غيابيا هو (136817) شخصا.

ووفقا للاحصائية فإن، المبالغ المستردة فقد بلغ مجموعها (37.144.340.499) دينارا، فيما بلغ مجموع المبالغ المستردة بالدولار (34.347.254) دولارا و(44 سنتاً).

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان قد وجه، في مطلع العام 2025، بالعمل بقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المقر من قبل مجلس النواب.