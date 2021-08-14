شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، عن احصائية باحكام الإعدام المنفذة في سجن الحوت جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "عمليات تنفيذ أحكام الإعدام في سجن الناصرية المركزي (الحوت) بمحافظة ذي قار جنوبي العراق خلال عام ونصف (يبدأ من 2020 ولغاية منتصف 2021) بلغت 98 حالة تنفيذ".

وأضاف المصدر، أن "الأحكام المنفذة كانت غالبيتها في بداية الأمر لعناصر تنظيم القاعدة وبعضهم عرب الجنسية، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ أحكام إعدام بحق عراقيين أصحاب جرائم اجتماعية كالقتل وغيرها من الجرائم التي انتهت بأحكام إعدام بحق الجناة فيها ".

ونشرت وكالة شفق نيوز، أمس الجمعة، إحصائية "غير رسمية" بإعداد الوفيات في سجن الناصرية المركزي (الحوت) منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، وأكدت المصادر التي استقصت الوكالة أرقام الوفيات منها؛ تسجيل أمراض نادرة الحدوث بين النزلاء.

وسجن الناصرية المركزي، المعروف سابقاً باسم "الحوت"، يعد أكبر سجن أمني مشدد الحراسة يقع قرب الناصرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، افتتح في العام 2008.