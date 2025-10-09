احصائيات صادمة .. العراق يسجل سنوياً أكثر من 9 آلاف اصابة بسرطان الثدي

شفق نيوز - أربيل

صرّحت رئيس قسم مكافحة مرض السرطان بوزارة الصحة في إقليم كوردستان الدكتورة چنارە السنجاوي، يوم الخميس، بتسجيل أكثر من 9 آلاف حالة اصابة بسرطان الثدي سنويًا في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك الإقليم، والتي لا تكون فيها سوى 2٪ فقط في المرحلة الأولية، بينما الباقي في المرحلتين الثانية والثالثة والرابعة، والتي تكون أكثر صعوبة في السيطرة عليها.

وقالت السنجاوي في كلمة لها خلال انطلاق حملة للتوعية المبكرة عن الاصابة بسرطان الثدي وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز في أربيل، إنه وفقًا للإحصاءات والتقييمات، لا يتطلب علاج سرطان الثدي المبكر والكشف عنه والسيطرة عليه سوى 300 دولار أمريكي، أما في المراحل الأخرى، فقد تصل تكلفة العلاج والسيطرة والفحوصات إلى حوالي 50 ألف دولار أمريكي.

وأضافت أنه "إجمالًا، يحتاج العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان، إلى ما بين 30 و50 مليون دولار أميركي سنويًا للسيطرة على السرطان. هذا بالإضافة إلى الأضرار البشرية التي لحقت بالعراق الإقليم".

وأكدت السنجاوي أنه "لهذا السبب نعتبر أنه من الضروري إطلاق حملات توعية عن سرطان الثدي، ومن الضروري أن تستمر النساء في إجراء الفحوصات، لأن 80٪ من الأورام التي تتكون هي أورام حميدة، أما النسبة الأخرى 20٪ فتحتاج إلى العناية والقدرة على السيطرة عليها في أسرع وقت ممكن".

يذكر أن العراق حلّ في المرتبة العاشرة عربيا في مؤشر الرعاية الصحية للعام 2025، حسب مؤشر موقع "نمبيو" الذي يعني بمستويات المعيشة في العالم.