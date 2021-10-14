سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

احصاء: اكثر من ثلث سكان العراق غير مشمولين بخدمة جمع النفايات

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-14T07:51:07+0000
احصاء: اكثر من ثلث سكان العراق غير مشمولين بخدمة جمع النفايات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الخميس، أن اكثر من ثلث سكان البلاد غير مشمولين بخدمة جمع ونقل النفايات خلال عام 2020.

وقال الجهاز المركزي للاحصاء التابع للوزارة في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "اكثر من ثلث السكان في العراق غير مشمولين بخدمة جمع ونقل النفايات"، مبيناً أن "هذه النسبة بلغت 64.6% خلال عام 2020".

وأوضح ـن "ارتفاع نسبة السكان المخدومين بخدمات جمع النفايات في الحضر بنسبة 89.9 %".

وأضاف أن "كمية النفايات الاعتيادية المرفوعة بلغت 11.8 مليون طن بالسنة، مرتفعاً عن سنة 2019 التي بلغت 10.6 مليون طن بالسنة"، مشيراً إلى أن "معدل كمية النفايات المتولدة عن كل فرد بلغت 1.5 كغم يومياً".

وبين الاحصاء، أن "اكثر المدن مخدومية بجمع ونقل النفايات جاءت النجف أولاً بنسبة 100 %، فيما كانت نسبة مخدومية بغداد 90.6 %، وبلغت مخدومية اطراف بغداد 70.5%، ونسبة المخدومية لمحافظة البصرة 92.3% ونينوى 88% وكربلاء 86% وكركوك 98.2%، فيما كانت صلاح الدين اقل المحافظات مخدومية بجمع ونقل النفايات وبنسبة 66.1%".

related

التخطيط تنفذ مسحاً متكاملاً لأوضاع المرأة العراقية الاجتماعية والصحية

Date: 2021-08-15 07:46:47
التخطيط تنفذ مسحاً متكاملاً لأوضاع المرأة العراقية الاجتماعية والصحية

تقرير احصائي: 66% من العراقيين لايمتلكون خدمات المجاري

Date: 2021-09-08 11:24:50
تقرير احصائي: 66% من العراقيين لايمتلكون خدمات المجاري

بموارد ذاتية .. كركوك تعتمد آليةً مؤقتةً لمعالجة تكدس النفايات بالمحافظة

Date: 2021-05-06 13:45:21
بموارد ذاتية .. كركوك تعتمد آليةً مؤقتةً لمعالجة تكدس النفايات بالمحافظة

فرق جوالة تدخل المنازل بحجة التعداد.. التخطيط تحذر

Date: 2019-12-16 18:53:09
فرق جوالة تدخل المنازل بحجة التعداد.. التخطيط تحذر

التخطيط تدخل بيانات أكثر من "مليوني موظف" في بنك المعلومات

Date: 2021-01-10 10:41:57
التخطيط تدخل بيانات أكثر من "مليوني موظف" في بنك المعلومات

كاشفة عن سكان العراق لعام 2030.. التخطيط: تجاوزنا الـ40 مليون نسمة

Date: 2021-01-12 09:42:48
كاشفة عن سكان العراق لعام 2030.. التخطيط: تجاوزنا الـ40 مليون نسمة

التخطيط تكشف عن الفئات المشمولة بتوزيع قطع الأراضي

Date: 2021-07-09 13:24:54
التخطيط تكشف عن الفئات المشمولة بتوزيع قطع الأراضي

خلال 2020.. العراق يسجل اكثر من مليون وربع المليون ولادة حيّة

Date: 2021-07-12 16:11:49
خلال 2020.. العراق يسجل اكثر من مليون وربع المليون ولادة حيّة