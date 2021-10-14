احصاء: اكثر من ثلث سكان العراق غير مشمولين بخدمة جمع النفايات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الخميس، أن اكثر من ثلث سكان البلاد غير مشمولين بخدمة جمع ونقل النفايات خلال عام 2020.

وقال الجهاز المركزي للاحصاء التابع للوزارة في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "اكثر من ثلث السكان في العراق غير مشمولين بخدمة جمع ونقل النفايات"، مبيناً أن "هذه النسبة بلغت 64.6% خلال عام 2020".

وأوضح ـن "ارتفاع نسبة السكان المخدومين بخدمات جمع النفايات في الحضر بنسبة 89.9 %".

وأضاف أن "كمية النفايات الاعتيادية المرفوعة بلغت 11.8 مليون طن بالسنة، مرتفعاً عن سنة 2019 التي بلغت 10.6 مليون طن بالسنة"، مشيراً إلى أن "معدل كمية النفايات المتولدة عن كل فرد بلغت 1.5 كغم يومياً".

وبين الاحصاء، أن "اكثر المدن مخدومية بجمع ونقل النفايات جاءت النجف أولاً بنسبة 100 %، فيما كانت نسبة مخدومية بغداد 90.6 %، وبلغت مخدومية اطراف بغداد 70.5%، ونسبة المخدومية لمحافظة البصرة 92.3% ونينوى 88% وكربلاء 86% وكركوك 98.2%، فيما كانت صلاح الدين اقل المحافظات مخدومية بجمع ونقل النفايات وبنسبة 66.1%".