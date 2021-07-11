احتواء بؤرة لإنفلونزا الطيور في ديالى

شفق نيوز/ اعلن المستشفى البيطري في ديالى، يوم الاحد، عن اتلاف 2100 دجاجة مصابة بانفلونزا الطيور.

وقال مدير المستشفى الدكتور رياض حسين، لوكالة شفق نيوز، ان الإصابات سُجلت في حقل لتربية الدجاج البياض بمنطقة (الحويش) التابعة لناحية جديدة الشط (25 كم شمال غرب بعقوبة)، وتم الائتلاف من قبل فريق بيطري مختص وبالتعاون مع الدوائر المعنية في ديالى.

وأضاف أنه تم إبلاغ صاحب الحقل بعدم تربية الدواجن فيه لمدة 90 يوما، اضافة الى عزل منطقة الاصابة بقطر 3 كم2 ومنع الحركة فيها لمدة ثلاث اسابيع.

واكد حسين ان سرعة الاستجابة والإجراءات من قبل المستشفى البيطري اسهمت باحتواء وتطويق الاصابة ومنع انتقالها الى مناطق اخرى حفاظا على الثروة الحيوانية في المحافظة، مشيرا الى ان فريقاً من دائرته والدوائر المعنية وبإشراف إدارة المحافظة اتخذ الإجراءات اللازمة بوقت قياسي وبجهود متميزة لمنع تفشي الاصابات في مشاريع الدواجن الاخرى.

يذكر أن إنفلونزا الطيور هو مرض يسببه نوع من أنواع فيروس الإنفلونزا تطور وتكيف في أجسام الطيور، والنوع الأخطر من هذا الفيروس هو انفلونزا الطيور الشديدة (HPAI).