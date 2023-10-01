احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين وسط بغداد (فيديو)

شفق نيوز/ شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، يوم الأحد، احتكاكاً بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين حاولوا النزول إلى الشارع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين حاولوا الخروج من حديقة "الأمة" حيث تجمعوا هناك والنزول إلى الشارع لمواصلة إحياء الذكرى الرابعة لتظاهرات تشرين، إلا أن القوات الأمنية منعتهم من ذلك.

وأشار إلى أن الاحتكاك لم ينجم عنه إصابات بين صفوف القوات الأمنية أو المتظاهرين الذين بادر البعض منهم إلى فض الاحتكاك والإبقاء على المتظاهرين في حديقة "الأمة".

فيما أظهرت مقاطع مصورة يتضح فيها أن المتظاهرين غادروا حديقة "الأمة" ونزلوا إلى وسط ساحة التحرير وتوجهوا نحو بناية المطعم التركي بعد أن تزايدت أعدادهم عصر اليوم.

كما وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق الاحتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وصباح اليوم تجمع نحو 100 شخص في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد والتي لها رمزية لدى المتظاهرين حيث انطلقت منها تظاهرات تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وقامت القوات الأمنية بجمع المتظاهرين في حديقة "الأمة" لكي لا يتم قطع الشارع وعرقلة حركة السير والمرور.