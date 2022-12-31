احتفاء بالعام الجديد.. "بابا نوئيل" يستقبل الأطفال في مركز صحي بكربلاء (صور)

شفق نيوز/ بادر طبيب أسنان في كربلاء، يوم السبت، بإدخال البهجة على الأطفال من مراجعي المركز الصحي الذي يعمل فيه، مرتدياً زي "بابا نوئيل" لاستقبالهم وتوزيع الهدايا عليهم.

وذكر المكتب الاعلامي لدائرة صحة كربلاء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "طبيب الأسنان الشاب مهدي مجيد مهدي، في مركز الحر الرياحي التخصصي لطب الأسنان، بادر بارتداء زي (بابا نوئيل) ليحتفي بالأطفال المُراجعين للمركز، بمناسبة إنتهاء السنة الميلادية الحالية، وإستقبال العام 2023".

وقالت مديرة المركز شيماء عباس العامري، إن "الطبيب مهدي مجيد مهدي، يحرص سنوياً، وبالتزامن مع نهاية العام الميلادي على الاحتفاء بالأطفال المُراجعين لوحدتي الأطفال ووقاية أسنان الأطفال، على ارتداء ملابس بابا نوئيل الحمراء اللون، ويقدم لهم الهدايا المتنوعة والمحببة إليهم وإن كانت بسيطة، كنوع من جذبهم للفحص الطبي وإضفاء البهجة والسعادة عليهم، وإلتقاط الصور التذكارية معهم، والفرح يغمر الأطفال الذين قضوا نهاراً مُميزاً لاينسى".

وأشارت العامري إلى أن "عدد مراجعي الوحدتين معاً في الشهر الواحد يصل إلى 653 طفلاً، حيث يجري فحصهم ومُعالجة أسنانهم ويتضمن العلاج قلع الأسنان، وحشوات ترميمية، وحشوات جذر، ووضع مادة الفلورايد لمنع تسوس أسنان الأطفال، وبناء ذروة جذر السن، وتثبيت الأسنان المتحركة نتيجة الحوادث ومتابعتها، وعلاجات أخرى مُتقدمة".