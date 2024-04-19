احتفاءً بالثقافة الفلسطينية.. انطلاق الدورة الحادية عشرة لمهرجان بابل الدولي (صور)

شفق نيوز/ على طريقة بلاد الرافدين وفلسطين، انطلقت على أرض بابل اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان بابل الدولي للثقافات والفنون العالمية الدورة الحادية عشر، بمشاركة عربية واجنبية وفعاليات متنوعة.

وقال رئيس المهرجان علي الشلاه، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الدورة مميزة احتفاءً بالثقافة الفلسطينية والفن الرصين، وهو أمر ينبغي أن يشار أليه"، مبيناً أن "الأيام المقبلة ستشهد حضوراً كبييراً واحتفاءً كبيراً بكل الثقافات العراقية".

ولفت الشلاه إلى أن "اليوم الأخير من المهرجان سيكون مخصصاً للثقافة الكوردية وبحضور المدعوين من دول العالم نشهد هذا النجاح وهذا الحضور وهذا الألق العراقي".

تصوير: كرار جبار