احتراق 6 عجلات بحريق معارض السيارات في مدينة الصدر شرقي بغداد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم السبت، إخماد حريق اندلع في ثلاثة معارض للسيارات بمنطقة الحبيبة في مدينة الصدر شرقي بغداد، دون تسجيل إصابات بشرية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها تمكنت من السيطرة على النيران وإنقاذ عدد كبير من المركبات، فيما اقتصرت الأضرار المادية على احتراق ست سيارات.

وأضافت أن المعارض المتضررة كانت مسجلة سابقاً بوجود مخالفات لشروط السلامة، تمثلت باستخدام واجهات من مادة "الأليكابوند" المحظورة.

وأشارت إلى فتح تحقيق رسمي في الحادث، مع استدعاء خبير الأدلة الجنائية؛ للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتحديد ملابساته.