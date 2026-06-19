احتراق 200 دونم من الحنطة غربي نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر في الدفاع المدني بمحافظة نينوى، مساء اليوم الجمعة، بأن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق اندلع في أراضٍ زراعية، أسفر عن احتراق 200 دونم من محصول الحنطة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع في أراضٍ مزروعة بمحصول الحنطة في قرية العلكانة التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني تدخلت بشكل عاجل وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل".

وأضاف أن "الحريق أدى إلى احتراق نحو 200 دونم من محصول الحنطة، فيما نجحت فرق الإطفاء في منع امتداد النيران وإنقاذ ما يقارب 500 دونم من الأراضي الزراعية المجاورة"، مشيراً إلى أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".