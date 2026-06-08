احتراق 20 دونماً من الحنطة شرقي صلاح الدين (فيديو)

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر في الدفاع المدني بصلاح الدين، يوم الاثنين، باندلاع حريق في أحد حقول محصول الحنطة بمساحة تزيد على 20 دونماً في أطراف قضاء طوز خورماتو شرقي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث فور تلقيها البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الحقول الزراعية المجاورة، ما حال دون وقوع خسائر أكبر في المحاصيل".

وأضاف أن "الحريق تسبب بأضرار مادية في محصول الحنطة، فيما باشرت الجهات المختصة بإجراء كشف موقعي وفتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع النيران وتحديد حجم الخسائر بشكل دقيق".

وأشار المصدر إلى أن "الحادث لم يسفر عن تسجيل أي إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الخسائر الزراعية الناجمة عن احتراق جزء من المحصول".

وتشهد المحافظات العراقية خلال موسم الحصاد سنوياً تسجيل عدد من الحرائق في الحقول الزراعية، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة أو عوامل أخرى، الأمر الذي يتسبب بخسائر متفاوتة للمزارعين ويؤثر على كميات المحاصيل المنتجة.