احتراق صهريج وقود ينشر سحب دخان كثيفة غربي العراق.. فيديو

شفق نيوز/ شهد الطريق السريع قرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق، اليوم السبت، حادث احتراق صهريج لنقل الوقود، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في المنطقة.

وأفاد شهود عيان، لوكالة شفق نيوز، بأن الحريق اندلع بشكل مفاجئ في الصهريج أثناء مروره على الطريق، دون أن تُعرف حتى الآن أسباب الحادث.

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث باشرت بمحاولات إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المركبات القريبة، ولم ترد حتى الآن تقارير مؤكدة عن وقوع إصابات بشرية.

ولا تزال السلطات تواصل التحقيق في ملابسات الحادث وتقييم الأضرار الناجمة عنه.