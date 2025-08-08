احتراق صهريج مشتقات نفطية على طريق صلاح الدين – كركوك

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، باحتراق صهريج لنقل المشتقات النفطية على طريق تكريت – كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها، فيما لم تُسجل أي خسائر بشرية"، مؤكداً أن "التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق".

وتابع المصدر أن "الحريق وقع عندما كان الصهريج متجه من مصافي بيجي الى كركوك ولم يصب السائق بأية اضرار، إلا أن الصهريج احترق بشكل كامل".