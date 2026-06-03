احتراق شاحنة محملة بالأعلاف على طريق بغداد - كركوك

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر محلي، يوم الأربعاء، باندلاع حريق في شاحنة محملة بالأعلاف والحبوب الزراعية على طريق بغداد – كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع داخل شاحنة محملة بالأعلاف والحبوب الزراعية أثناء سيرها على طريق بغداد - كركوك قرب منطقة الغالبية، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاعه".

وأضاف أن "عدداً من المارة تجمعوا في موقع الحادث وساهموا بعمليات إخماد النيران وإنقاذ السائق والشاحنة"، مبيناً أن "فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يلتهم الشاحنة بالكامل".

وأكد المصدر أن "الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية"، مشيراً إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابساته وأسباب اندلاعه.