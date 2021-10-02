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احتراق سيارة تحمل اسطوانات اوكسجين وإصابة سائقها وسط بغداد.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-02T13:42:21+0000
احتراق سيارة تحمل اسطوانات اوكسجين وإصابة سائقها وسط بغداد.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم السبت، السيطرة على حادث حريق عجلة تحمل اسطوانات الاوكسجين وتسجل اصابة سائقها وسط العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل عجلة نوع (بيك اب) تحمل اسطوانات الاوكسجين في منطقة الحارثية وسط بغداد في جانب الكرخ .

وبينت أن فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشارها الى الشواغل القريبة من موقع الحادث، مؤكدة أنها انهت الحريق بالتزامن مع عمليات اسعاف ونقل صاحب العجلة إلى المستشفى القريب لتلقى العلاج بعد اصابته بحروق نتيجة الحادث .

وعزا البيان سبب الحريق إلى أنه كان عرضياً نتيجة تماس كهربائي في مضخة الوقود ( الفيت بم ) مما ادى الى احتراقه العجلة .

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