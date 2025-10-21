احترازات إنفلونزا الطيور.. كركوك ترفع حالة التأهب والرقابة على حقول الدواجن

شفق نيوز- كركوك

أعلن المستشفى البيطري التعليمي في كركوك، يوم الثلاثاء، رفع مستوى الجهوزية واتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية المشددة، عقب تسجيل أول إصابة مؤكدة بمرض إنفلونزا الطيور في محافظة نينوى، في خطوة تهدف إلى منع انتقال الفيروس إلى المحافظة وضمان سلامة الثروة الحيوانية والمنتجات الداجنة.

وقال مصدر مسؤول في المستشفى البيطري في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المستشفى استنفر كوادره البيطرية كافة ووجّه بتكثيف الجولات الميدانية على حقول تربية الدواجن وأسواق بيع الطيور، إلى جانب متابعة المنازل التي تحتضن تربية الطيور المنزلية، لضمان الكشف المبكر عن أي حالة مشتبه بها".

وأضاف أن "الفرق البيطرية بدأت منذ صباح اليوم بحملات تفتيش ورقابة صحية على الحقول، مع أخذ نماذج عشوائية لفحصها في المختبرات البيطرية المعتمدة، بالتنسيق مع دائرة البيطرة العامة ووزارة الزراعة".

وأشار إلى أن "الكوادر البيطرية في كركوك تمتلك خبرة ميدانية كبيرة في التعامل مع الأمراض الوبائية، وقد جرى تفعيل خطط الطوارئ المعتمدة سابقاً، والتي تشمل إجراءات العزل، والتطهير، والإغلاق المؤقت لأي حقل يثبت فيه الاشتباه، إضافة إلى تعويض المربين في حال تنفيذ الإعدام الصحي للطيور المصابة".

وفي السياق، أكد مصدر طبي في كركوك أن "السلطات الصحية تتابع الموقف الوبائي باهتمام، ولا توجد حتى الآن أي إصابات بشرية أو حالات اشتباه في المحافظة"، مشدداً على أهمية التعاون بين المواطنين والجهات البيطرية من خلال الإبلاغ الفوري عن أي حالات نفوق أو أعراض غير طبيعية في الدواجن.

من جهته، أوضح الباحث والأكاديمي في الطب البيطري عبد الله حسن، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "فيروس إنفلونزا الطيور من النوع عالي الضراوة يمكن أن ينتشر بسرعة بين حقول التربية إذا لم تُتخذ إجراءات وقائية صارمة"، لافتاً إلى أن "العراق سجل في السنوات الماضية حالات متفرقة، إلا أن سرعة الاستجابة ساهمت في احتوائها".

وأكد حسن أن "التحدي الحالي يكمن في مراقبة حركة الطيور المهاجرة، التي تُعد أحد أهم أسباب انتقال الفيروس بين المحافظات والدول، مما يستدعي تعاوناً مستمراً بين دوائر الزراعة والبيطرة والبيئة".

يُشار إلى أن وزارة الزراعة العراقية كانت قد شددت في وقت سابق على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي نفوق جماعي في الدواجن، واتخاذ إجراءات وقائية في حقول التربية، أبرزها منع الاختلاط بين الطيور البرية والدواجن المحلية، والالتزام بالتعقيم المستمر للحقول وأماكن البيع.

وكانت مصادر محلية في محافظة نينوى قد كشفت لوكالة شفق نيوز في 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عن تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور داخل أحد الحقول القريبة من بعشيقة، ما استدعى تحركاً عاجلاً للسلطات البيطرية لمنع انتشار المرض.

وفي اليوم التالي لذلك، أعلن مدير ناحية بعشيقة، غزوان الداؤودي، عن نفوق 20 ألف دجاجة، بعد تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور في حقلين لتربية الدواجن ضمن الناحية.

وأوضح الداؤودي، لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة التي شُكّلت برئاسته وعضوية دوائر البيئة والبيطرة والصحة انتقلت فوراً إلى موقع الإصابة لإجراء عمليات الطمر الصحي للدجاجات النافقة، التي قُدّر عددها بنحو 20 ألفاً من أصل 150 ألف دجاجة، إلى جانب فحص الملامسين للحد من انتشار المرض".