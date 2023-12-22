احتجاز مواطن عراقي في دبي.. وذووه يناشدون: فيديو "عفوي"

شفق نيوز/ يقضي المواطن العراقي باسم رحيم الجبوري (41 عاماً) من محافظة كربلاء، منذ شهر و4 أيام فترة احتجازه في دبي بدولة الإمارات، على خلفية نشره مقطع فيديو تضمن "إساءة" للإمارة، فيما أطلق ذووه مناشدة عبر وكالة شفق نيوز للإفراج عنه.

وكان باسم قد ظهر بتسجيل مصوّر اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، واقفاً بجانب شارع وخلفه بركة ماء، فيما تعلو المياه الرصيف الواقف عليه وتغطيه، قائلاً: "هذه هي دبي تحوّلت إلى مسبح بعد الأمطار، لا أحد يقول إن دبي أفضل من غيرها أو أرقى الدول، لا نستطيع العبور إلى الجهة المقابلة بسبب غرق الشارع، هذه هي دبي! بالعافية عليهم".

ولاقى هذا الفيديو الذي قام بنشره باسم انتشاراً واسعاً وأصبح "ترنداً" على مواقع التواصل، لكنه في الوقت نفسه آثار انتقادات واسعة دفعته إلى إلحاق منشوره بآخر اعتذاري لدولة الإمارات في مساء اليوم نفسه، لكن السلطات الإماراتية اتخذت موقفها بحقه، وفق ما قاله أحد ذوي باسم يدعى مصطفى الجبوري.

ويشرح الجبوري في حديث لوكالة شفق نيوز، ما حصل لابن عمته باسم، بالقول إن "باسم كان يتردد إلى دبي لغرض السياحة، حيث كانت له زيارات سابقة، لكن في هذه الزيارة انتقد حالة سلبية طبيعية، إذ بعد هطول أمطار غزيرة أغرقت شوارع في دبي، لذلك انتقد الحالة بعفوية بأن الأمطار تغرق الشوارع ليس في العراق فقط، فهذه دبي يحصل فيها الشيء نفسه".

ويضيف، "ولكن تفاجأنا في اليوم الثاني الساعة 5 فجراً باقتحام القوات الأمنية الفندق الذي كان يتواجد فيه باسم وقامت باعتقاله، وبعد التواصل مع السفارة العراقية في دبي تبين أن القضية بحسب ما جاء في الدعوى هو بسبب إساءته لدولة الإمارات".

ويتابع، أن "السفارة العراقية في دبي بدورها قامت بتشكيل فريق محامين، وتم إبلاغنا بأن الدعوى قد تسفر عن منع سفر وغرامة مالية، وإن موعد محاكمته في 9 كانون الثاني 2024".

ويؤكد أنه "مضى على احتجاز باسم شهر و4 أيام، وطول هذه المدة لم يحصل أي تدخل من الجهات العراقية عدا السفارة العراقية في دبي التي تتواصل معنا، ونناشد الحكومة العراقية ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني حصراً بمخاطبة السلطات الإماراتية للافراج عنه في أقرب وقت".