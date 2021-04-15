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احتجاج ليلي في الناصرية ينتهي بغلق ديوان المحافظة

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-15T18:20:32+0000
احتجاج ليلي في الناصرية ينتهي بغلق ديوان المحافظة

شفق نيوز/ أقدم خريجون غاضبون في محافظة ذي قار، يوم الخميس، على إغلاق مبنى ديوان محافظة وسط مدينة الناصرية، احتجاجاً على عدم تنفيذ مطالبهم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان العشرات من خريجي الادارة والاقتصاد قاموا مساء اليوم بقطع شارع الإمام علي وسط مدينة الناصرية، بالاطارات المحترقة احتجاجا على المماطلة في قضية تعيينهم.

وبين، أن تظاهرة هؤلاء الخريجين انتهت بإغلاق مبنى ديوان المحافظة.

وتشهد محافظة ذي قار منذ عدة أشهر، تظاهرات متواصلة لمختلف شرائح المجتمع، احتجاجاً على تسويف مطالب المتظاهرين التي رفعوها منذ انطلاق التظاهرات في تشرين الاول عام 2019 ولم ينفذ منها شيء حتى الان.

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