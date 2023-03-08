احتجاج في مدينة عراقية انعدمت فيها المياه لعشرة أيام

شفق نيوز/ خرج العشرات في قضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار، مساء الأربعاء، بتظاهرات بسبب شح المياه.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان التظاهرة جاءت بعد انقطاع وشح المياه في القضاء خلال العشرة أيام الماضية.

وبين، ان "المحتجين قطعوا الطريق العام الرابط بين ذي قار وميسان بالإطارات المحترقة، وهددوا بتصعيد احتجاجهم.

وكانت الحكومة الاتحادية اسعفت بدفعة مائية عبر نهر العطاء، لكنها بحسبهم غير صالحة للاستهلاك البشري والحيواني نتيجة الملوحة المرتفعة فيها.