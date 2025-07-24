احتجاج في بغداد "على المدير".. الأنواء الجوية تتوقف عن الرصد (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

نظّم موظفو الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة في بغداد، مطالبين بإقالة المدير العام بسبب ما وصفوه بـ"الظلم والإجحاف الإداري" الذي يتعرضون له منذ سنوات، في خطوة تنذر بتوقف جزئي في عمل المحطات الجوية.

وقال عدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية لوكالة شفق نيوز، إنهم قرروا "اتخاذ إجراءات تصعيدية تضامناً مع زملائهم في المحطات الجوية الأخرى الذين يواجهون نفس السياسات الإدارية المجحفة، وغياب أي خطوات ملموسة للإصلاح المؤسسي".

وأشار المحتجون إلى أن أولى هذه الخطوات تمثلت في "التوقف عن إرسال الرصدات الجوية ابتداءً من الرصدة 1200Z، والاكتفاء بتسجيلها في السجلات الرسمية دون تمريرها إلى قسم التنبؤ الجوي، وذلك حتى إشعار آخر".

وأكدوا، في الوقت ذاته، أن "إرسال تقارير METAR الخاصة بالمطارات سيستمر بشكل منتظم كل ساعة، إضافة إلى استمرار إرسال تقارير TAF الخاصة بالطيران المدني، حفاظاً على سلامة حركة الملاحة الجوية وتفادياً لأي إرباك فني".

وبيّن الموظفون أن هذه الإجراءات جاءت "بعد سنوات من التجاهل الرسمي للمطالب المتكررة بتحسين ظروف العمل وإنهاء السياسات الإدارية التي وصفوها بالمتسلطة والتمييزية، دون أن تلوح في الأفق بوادر لأي تغيير حقيقي".

يُشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية وثقتها مقاطع فيديو تداولها الموظفون على مواقع التواصل، وسط تفاعل من جهات نقابية وموظفين في وزارات أخرى أبدوا تضامنهم مع مطالب الكوادر الفنية في الهيئة.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من إدارة الهيئة العامة للأنواء الجوية.