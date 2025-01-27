احتجاجاً على مقترح منعهم.. تظاهرة غاضبة لأصحاب  "التكاتك" في ديالى (صور)

شفق نيوز/ نظم المئات من سائقي عجلات "التكتك"، يوم الإثنين، تظاهرة حاشدة في ساحة الفلاحة وسط مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، احتجاجاً على مقترح منعهم من التجول والسير في المدينة.

وقال حسن ناظم وهو من ممثلي المتظاهرين، لوكالة شفق نيوز، إن "بلدية بعقوبة رفعت قبل أيام مقترحاً لمنع عجلة التكتك، من السير في مركز المدينة رغم امتلاكهم كل الأوراق القانونية من ناحية ترقيم المركبات والإجازة المرورية".

وأضاف ناظم، أن "معظم أصحاب التكاتك يكسبون قوت يومهم بالعمل بها نتيجة قلة فرص العمل، وحظر عملهم يعني دفعهم لأعمال أخرى وربما يكون بعضها غير قانوني"، مؤكدا أن "المتظاهرين يطالبون محافظ ديالى، ومجلس المحافظة بعدم الموافقة على مقترح منع التك تك من الحركة لعدم قطع رزق المئات من العائلات".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافقت قيادة عمليات بغداد على منع دخول دراجة "التكتك" إلى 9 مناطق متفرقة في العاصمة.

كما أعلنت شرطة مرور كركوك، منع دخول "التكاتك" الى المحافظة، فيما أكدت أن الدراجات النارية و"الستوتات" هي المسبب الأول للحوادث.

وسبق لمجلس الوزراء العراقي أن صوت، في العام 2023، على منع استيراد "التكاتك" ودراجات "الستوتة" والدراجات النارية الصغيرة.